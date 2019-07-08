Kiraz Festivali eğlenceli geçti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Okul bahçesinde yapılan Festivalde davetlilere Nif Mahallesi’nin kirazı ikram edildi. Festivalde Fethiye Belediyesi bando takımının gösterisinin ardından, en iyi kiraz üreticisi seçimi yapıldı. Beş jüri üyesinin oyları ile Durmuş Gökmen birinci seçildi. Daha sonra düzenlenen en hızlı kiraz yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. On katılımcının birer kilogram kirazı bitirmeye çalıştığı yarışmayı, Mehmet Ali Özel kazandı. Dereceye girenlere Fethiye Belediyesi tarafında çeşitli ödüller verildi. Festivalde Fethiyeli sanatçı Ali Tunç ve Ankaralı Yasemin’in sahneye çıkması ile eğlence doruğa çıktı. Ankaralı Yasemin binlerce kişi ilk şarkısından itibaren eşlik etti. Konukların şarkılara eşlik etmesiyle coşan Ankaralı Yasemin söylediği hareketli parçalar konukları ayağa kaldırdı.

Nif Mahalle Muhtarı Ferhat Uysal; "Nif mahallesinde yaşamak bir şanstır. Burada huzur ve mutluluk vardı. Biz burada geleneklerimize bağlı olarak yaşıyoruz diyen Uysal, bu yıl 19.su düzenlediğimiz kiraz festivali bir geleneğinde yaşatmıştır" dedi. Nif Kiraz Festivali’ne Belediye Başkanı Alim Karaca Mahalle muhtarları ile Nif ve çevre mahallerden çok sayıda vatandaşta izlerken festival eğlenceli geçti.