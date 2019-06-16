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Kiraz Festivali coşkuyla başladı

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 46.

16 Haziran 2019 Pazar 11:29
Kiraz Festivali coşkuyla başladı

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 46.’sı düzenlenen Altın Kiraz Festivali, coşkulu bir törenle başladı.


Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 46.’sı düzenlenen ve iki gün sürecek olan Altın Kiraz Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Ağadere Caddesi’nin üst kısmında toplanan kalabalık, mehteraneşliğinde Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. Yürüyüşe; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi farklı yörelerde oyunlar sergiledi. Gösteri sonrasında ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşma gerçekleştirdi. Festivalin Körfez için önemine değinen Başkan Şener Söğüt, “Körfez, sanayi, ulaşım ve liman hizmetleri gibi farklı alanlarda ülkemizin en önemli, en stratejik bölgesi. Bu değerler sadece bunlarla sınırlı değil; tarihi, turistik, kültürel ve tarımsal değerleriyle de Kocaeli’nde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Körfez dediğimiz zaman; Doğu Roma dönemi için de önemli olan Hereke Kalesi’nden, Osmanlı mutfağının en leziz ihtiyacını taşıyan Taşköprü’den, Yarımca’dan, İlimtepe’den köylerimize kadar birçok noktada öne çıkmış coğrafyadan bahsediyoruz. Bu sembollerden birisi de Hereke Halısı ve Yarımca Kirazı’dır” dedi.


“Festivalin birçok amacı var” diyen Başkan Şener Söğüt, “46 yıldır yapılmakta olan bu etkinliğimizi nice yıllara taşımayı kurumsal bir gereklilik olarak görüyoruz.Kiraz üreticilerimizin taleplerini öncelik görerek, yeni sahalar açmak, fidan desteği konusunda da yalnız bırakmayarak Körfez’in bu değerini yaşatmaya kararlı olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can’ın konuşmaların ardından ilk günün finalinde son dönemin sevilen şarkıcılarından Şenol Çaça sahne aldı. Fantezi müziğin sevilen parçalarını Körfezliler için seslendiren Şenol Çaça, davul şovu ile de büyük beğeni topladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt sanatçı Şenol Çaça’ya plaket takdim ederken, Kaymakam Dr. Hasan Hüseyin Can da çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:29
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