0553 313 94 23

Kiraya verdiği evin içini görünce şoke oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kiraya verilen bir dairede kazı çalışma yapıldığının ortaya çıkması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:30
Kiraya verdiği evin içini görünce şoke oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları bir evde izinsiz kazı yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polise başvuran A.A, 3 hafta önce kiraya verdiği İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini kiralayan kişilerce izinsiz olarak kazı yapıldığını bildirdi.

2 metre kazılmış

İhbar üzerine olay yerine giden polis, 2. derece arkeolojik SİT sınırı içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını, şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları başlattı.

Evin içine gören ev sahibinin de şakınlığını gizleyemediği ortaya çıktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:30
  1. Eskişehir
  2. Seyitgazi
  3. kazı çalışması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalekim’den ısı yalıtımıyla tüketimi azaltma çağrısı
    1. Kalekim’den ısı yalıtımıyla tüketimi..
    2. Sürat Pateni Federasyon Kupası..
    3. Şener Söğüt AK Parti Körfez belediye..
    4. Belediye reklamını yaptı cezası imama..
    5. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    6. Mesleğini duyanlar ürperiyor!
    7. MHP'li aday Erdoğan'dan izin istedi
    8. "Enerji üretimindeki verimlilik..
    9. İzmir'deki işçi eylemi
    10. Malezya’dan İsrailli sporculara yasak
    11. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
    12. Kiraya verdiği evin içini görünce şoke..
    13. Kocaeli AK Parti ilçe belediye başkan..
    14. İlkokul öğretmeni, aracında göğsünden..
    15. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    16. Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 kişi..
    17. Arsal'daki Suriyeli mültecilerin kış..
    18. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    19. Meteoroloji'den kritik uyarı!
    20. Mustafa Karahasanoğlu Başkent’e..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm