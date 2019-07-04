0553 313 94 23

Kiraya verdiği 150 bin liralık aracı 1 buçuk aydır kayıp

Siirt’te araç kiralama işiyle uğraşan Ercan Tez, kiraya verdiği 150 bin liralık aracının 1 buçuk aydır kayıp olduğunu belirterek, aracının bulunmasını istedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
Kiraya verdiği 150 bin liralık aracı 1 buçuk aydır kayıp

Siirt’te araç kiralama işiyle uğraşan Ercan Tez, kiraya verdiği 150 bin liralık aracının 1 buçuk aydır kayıp olduğunu belirterek, aracının bulunmasını istedi.


Oto kiralama işiyle uğraşan Ercan Tez, yaklaşık 1 buçuk ay önce bir müşterisine değeri 150 bin lira olan bir araç verdi. 15 günlük parasını peşin alan Tez, daha sonra müşteriye ulaşamadı. Aracının kötü işlerde kullanıldığından şüphelenen Tez, yetkililerin kendisine yardım edip aracının bulunmasını istiyor.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Tez, "Yaklaşık 1 buçuk ay önce bir vatandaş geldi ona araç verdik. 15 günlük aldı, parasını verdi. O günden beri vatandaşa ulaşamıyoruz. Bir haber alamıyoruz, araç şuana kadar kayıp. Aracın kötü amaçlı kullanılacağını düşünüyoruz. Hiçbir ses yok adamdan, ulaşamıyoruz, telefonları kapalı. Emniyete de konuyu bildirdik. Şimdiye kadar herhangi bir sonuç alamadık. Bizim tek korkumuz bu aracın kötü amaçlarla kullanılması, bombalı saldırı olayına karışması veya içine bir şey koyup taşımalarıdır. Bizim tek istediğimiz devletten biran önce bu aracın bulunmasıdır. Aracımızın plakası bellidir. Bunu gören hemen ihbar etsin. Ben savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum. Aracın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 1.9arttı
    1. Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç..
    2. Moody’s Çin’in kredi notunu ve..
    3. Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl..
    4. Bozcaada’da yat yangını
    5. "3 Temmuz" paylaşımı yapan şarkıcının..
    6. Hacı adaylarına sağlık hizmeti..
    7. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    8. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    9. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    10. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    11. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    12. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    13. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    14. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    15. Yavru ebabil kuşu bulundu
    16. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    17. İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar..
    18. İstanbul'da turist rekoru!
    19. 30 yıl sonra tapularına kavuştular
    20. Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”