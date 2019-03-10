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Kıran: "Ünye’mizdeki Japon Anıtı dostluğumuzun simgesidir"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Topyanı’nda Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

10 Mart 2019 Pazar 17:52
Kıran: "Ünye’mizdeki Japon Anıtı dostluğumuzun simgesidir"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Topyanı’nda Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.


1890 yılında Japonya’nın Oşima Adası açıklarında yaşanan gemi faciası sonrası aralarında 9 Ünyeli’nin de bulunduğu 500 şehit hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı gezen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japon anıtına karanfil koydu.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Türkiye’nin dostu olan değerli büyükelçi Akio Miyajima’yı Ünye’mizde misafir ettik. Bu gün Türkiye ve Japonya ilişkileri dostluğumuzun sarsılmaz bir mimarıdır. Japonya’nın dört bir köşesinde Ordulu ve Türkiye’den hemşehrilerimiz var. Japonya ülkemize çok önemli yatırımlar sağlamaktadır. Değerli büyükelçimiz Türkiye’ye ayak bastığından itibaren ikili ilişkilerimize çok önemli katkılar sağlamıştır. Bugün elçimizle Ordu ziyaretimizde büyükelçimizi Japonca selamlayan vatandaşlarımız oldu. Bizler de Türk Japon dostluğunun çok önemli boyutları var. Bugün Ünye’mizde bulunan Ertuğrul Firkateyni bizleri birbirimize bağlayan en önemli nedenlerimizden bir tanesidir. Bugün bu Japon anıtımız ise Türk Japon dostluğunun kalıcı bir simgesi haline geldi. Bizler bölgemize gelecek olan Japon turistlerimizi ve bölgemize gelen Japon yatırımcılarımızın çok önemli katkıları olacaktır" dedi.


Türkiye’nin Japonya için kara gün dostu olduğunu ifade eden Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, "Ertuğrul Firkateyni gemisinin içerisinde on Ünyelinin olduğunu ve bir kişinin kurtarılmasına bende sevindim. O gün yaşanan kaza için bu anıtı yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın 11 Mart’ta 8 yıl önce Japonya’da meydana gelen büyük depremin yıl dönümüdür. Japonya ve Türkiye’de bu gibi depremler çok oluyor. Japonya yaşanan depremde Türk kardeşlerimiz bizlere yardıma geldi. Kara gün dostu ifadesi biz Japonlarda da var. Ordu ziyareti nedeniyle siz dostlarımızla daha fazla çalışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


Ziyaret sonrasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japon anıtını gezerek fotoğraf çektirdi. Ziyarete ayrıca Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:52
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