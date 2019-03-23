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Kıran: "FATSO’nun ülke genelinde önemli işlere imza atması bizleri mutlu ediyor”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasının(FATSO) yönetim ve meclis kurulu üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısında buluştular.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:19
Kıran: "FATSO’nun ülke genelinde önemli işlere imza atması bizleri mutlu ediyor”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasının(FATSO) yönetim ve meclis kurulu üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısında buluştular.


FATSO Başkanı Tayfun Karataş programda yaptığı açıklamada, “Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı Fatsa’da ağırlamaktan son derece memnunuz. Bizlerin her zaman yanında olan sorunlarımızı çözme noktasında yardımcı olan Kıran, bizlerin misafiri oldu. İstişare toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdı” dedi.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemize gelerek FATSO temsilcileri ile çok önemli istişarelerde bulunuyoruz. Fatsa ilçemizin her anlamda zengin potansiyeli ve içeriği var. Ordu ilimizin ticaretinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Fatsa ilçemizde OSB’nin önemi yer teşkil ediyor. Çok sayıda OSB’de çalışan vatandaşımız var. Bizler de Ankara’dan yakından takip ediyoruz. FATSO’nun ülke genelinde önemli işlere imza atması bizleri son derece mutlu ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği içerisinde de genel başkanları Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini biliyorum. Fatsa ilçemizin geleceğine yönelik sorunları konuşarak her anlamda ticaretin gelişmesi için çalışacağız. Bizler ağırladıkları için son derece mutlu olduk” diye konuştu.


Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili de katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:19
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