İstanbul'da kiralık ev fiyatları el yakıyor! Üniversite öğrencileri kara kara düşünüyor!

Üniversite sezonunun açılmasıyla, öğrencilerin kiralık ev araştırmaları hız kazandı...

Türkiye’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni bir ev almak neredeyse imkansız hale geldi. Yüksek konut fiyatları ve artan kredi maliyetleri, ev sahibi olma hayalini giderek zorlaştırıyor.

Pandemi döneminde gayrimenkul sektörü önemli değişiklikler geçirdi. Hükümet düşük faiz oranları ve kira artış sınırı gibi önlemler uyguladı. Ancak Temmuz 2024 itibarıyla kira artış sınırı kaldırıldı ve kiralar TÜFE oranında yükseldi, bu da kiracılar için zorluklar yarattı.

YÜZDE 65 ZAM KİRALARI YÜKSELTTİ

Temmuz ayında TÜFE oranı yüzde 65 olarak belirlendi, bu da 10 bin lira kira ödeyenlerin kira bedelinin 16 bin 500 liraya yükselmesine neden oldu. Diğer aylarda kontrat yenileyenler ise o ayın TÜFE oranına göre, yüzde 50 veya yüzde 60 gibi farklı oranlarda artış yaşayacaklardır.

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KİRALIK KONUT ARZI YETERSİZ

Nilüfer Kas, sektördeki durumu tgrthaber.com'a anlattı; kiralık konut arzının çok düşük olduğunu belirtti. Yatırımcılar, evlerini kiraya vermek yerine bekletmeyi tercih edince, pazarda arz sıkıntısı yaşandı ve mevcut kiralar yükseldi. TÜFE oranına dayalı yapılan artışlar ise kiracıları zor durumda bıraktı.