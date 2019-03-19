0553 313 94 23

Kiralık ev ararken bıçaklanarak gasp edildi

Beyoğlu’nda Iraklı bir turist, ev kiralamak için irtibata geçtiği kişiler tarafından gasp edilerek bıçaklandı.

19 Mart 2019 Salı 22:40
Kiralık ev ararken bıçaklanarak gasp edildi

Beyoğlu’nda Iraklı bir turist, ev kiralamak için irtibata geçtiği kişiler tarafından gasp edilerek bıçaklandı. Turistin fidye amacıyla pasaportunu da gasp eden şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Olay, saat 21.20 sularında Beyoğlu Dolapdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen Iraklı bir turist, ev kiralamak için yine Iraklı olduğu ileri sürülen şahıslarla irtibata geçti. Şüpheliler, ev bulduklarını ileri sürerek ev kiralamak isteyen şahsı boş ve metruk bir eve götürdü. Ev kiralamak isteyen şahıstan önce para talep eden şüpheliler, paranın olmadığını görünce şahsı üç yerinden bıçakladı ve pasaportuna el koydu. Şüphelilerin elinden kurtulan bıçaklanan şahıs, cadde üzerindeki bir börekçiye girerek polise haber verilmesi için yardım talep etti. Bunun üzerine dükkan önünde oturan Muharrem Çakır isimli vatandaş, bıçaklı şahsın telefonundan polisi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri şahsı bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.


Bıçaklananın da bıçaklayanın da Irak uyruklu olduğunu belirten Muharrem Çakır, “Burada oturuyordum, bu esnada bu telaşla geldi, polis polis diye seslendi. Onun telefonundan 155’i aradım. Ondan sonra sırtına, koluna baktım, kan izleri vardı. Üç tarafından vurmuşlardı. Herhalde ev kiralama vaadiyle çocuğu kandırmışlar. Onu boş bir yere götürmüşler, eve götürünce üstünü aramışlar, üstünde yüklü para çıkmayınca, evraklarını almışlar ve bu evrakları almak için bu kadar para getireceksin. Zaten şüpheliler iki de bir, telefonla görüşüyor. Ama çocuk üç tarafından yaralıdır. Bıçaklayan kişiler, bıçaklanan kişiyi arıyorlar. O da Iraklı, bu da Iraklı. EV kiralama vaadiyle boş eve götürmüşler, o boş evde de çocuğu gasp etmişler” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması: Adım atılacaksa MHP var!
    1. Bahçeli'den flaş 'idam' açıklaması:..
    2. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    3. "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu..
    4. THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 76 -..
    5. Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş..
    6. Basketbolda maçın ardından
    7. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Esad’la..
    8. Kiralarla yarışan site aidatlarına..
    9. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 5 ölü
    10. Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi:..
    11. "Milletimiz, FETÖ'cü hainlere imkan..
    12. HÜDA PAR'dan AK Parti'ye destek ziyareti
    13. İsmet Yıldırım: "Ümraniye’ye hizmet..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    15. İstifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı..
    16. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerle Demokrasi..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur..
    20. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı BM..
    21. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    22. Kahramanmaraş’ta aranan 83 kişi..
    23. Almanya'da hamile başörtülü kadına..
    24. Mansur Yavaş'ın sözleri, HDP'lileri..
    25. THY EuroLeague: Anadolu Efes: 80 -..
    26. Düzce Üniversitesi 13 yaşında
    27. Şehit babası idam istedi
    28. Hollandalılar saldırıda ölenleri anıyor
    29. Bakan Kasapoğlu: "Sporu okul öncesine..
    30. Özbekistan'da 44 mahkum affedildi
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!