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Kiralık dükkanda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Antalya’da kiralık bir dükkanda mahsur kalan kedi, dükkan sahibinin kapıyı açmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:09
Kiralık dükkanda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Antalya’da kiralık bir dükkanda mahsur kalan kedi, dükkan sahibinin kapıyı açmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kedinin, vatandaşlar ile polisin kurtarma çabalarını şaşkın bakışlarla izleyip, kapının önüne uzanarak yatması ise gülümsetti.


Olay, dün akşam 18.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kiralık bir dükkanda meydana geldi. Dükkanın içerisinde bir kedinin olduğunu görenler polisi arayarak kedinin mahsur kaldığını bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis, içeride kalan kedinin çıkartılması için dükkan sahibini aradı. Bu sırada polisi ve çevredeki toplanan vatandaşları fark eden kedi, kapıya yanaşarak şaşkın bakışlarla olanları izledi. Vatandaşlar ve polis kapıyı açmaya çalışırken, kurtarılacağını anlayan kedinin kapının önünde yatarak taklalar atmaya başlaması gülümsetti. Kısa süre sonra işletmeye gelen dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla birlikte dışarıya çıkan kedi, gözlerden kayboldu.


Çevredeki esnaf vatandaşlar, söz konusu işletmeye kedilerin arka taraftaki bir boşluktan girdiğini ancak geri çıkamadığı için böyle bir durumun yaşandığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:09
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