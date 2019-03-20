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Kiralık araçla hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Malatya'da kiralık araçla çok sayıda evden hırsızlık yaptıktan sonra kaçtıkları Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı

20 Mart 2019 Çarşamba 12:34
Kiralık araçla hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da kiralık araçla çok sayıda evden hırsızlık yapan ve kaçtıkları Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı mahallelerde çok sayıda evde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Çok sayıda MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti.

Kiralık olduğu belirlenen araçla Diyarbakır'a kaçtıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince Ergani ilçesinde yakalandı.

Malatya'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin çaldığı altın ve paralar ise sahiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:34
  1. HIRSIZLIK
  2. Malatya
  3. operasyon
  4. tutuklandı

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