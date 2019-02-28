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Kiralık araçla, hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da kiralık araçla bir fabrikadan 30 bin TL değerinde çeşitli malzemeler çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:28
Kiralık araçla, hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da kiralık araçla bir fabrikadan 30 bin TL değerinde çeşitli malzemeler çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan Redüktör,Dinamo,Hilti ve spiral makinesi gibi piyasa değeri 30 bin TL olan çeşitli malzemeler çalındı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şahsın geldiği aracı tespit etti. Aracın kiralık olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüpheli A.Ç’yi otomobili teslim etmeye geldiği anda yakaladı.


Yakalanan şüphelinin 4 ayrı suçtan kaydı olduğu ayrıca tehdit suçundan da arandığı ortaya çıktı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Şüphelinin çaldığı malzemelerin büyük bir bölümü ise jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:28
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