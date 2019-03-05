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Kiraladıkları evlerde uyuşturucu ürettiler

Kırşehir’de, 2 kişi kiraladıkları evlerde ’uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alındı.

05 Mart 2019 Salı 14:00
Kiraladıkları evlerde uyuşturucu ürettiler

Kırşehir’de, 2 kişi kiraladıkları evlerde ’uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alındı.

 

Alınan bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı 2 bölgede kiraladıkları evlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde yetiştiriciliği yapıldığı ihbarının ardından harekete geçti. Uyuşturucu madde yetiştirmek için evlere havalandırma sistemi yanı sıra ısı ölçer cihazları da yerleştiren H.O.B., ve S.Ç., teknik takibe takıldı. Zaman ayarlı priz ve zaman ayarlı klima kullandıkları da tespit edilen şüpheliler, yurt dışında kalan akrabalarının evlerinde de yetiştirdikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi sakladı. Alınan ikamet arama izni sonrasında Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tespit edilen 2 ev dışında 5 adrese de eş zamanlı operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramalarda; 293 adet poşet içerisinde esrar maddesi, hassas terazi ve dijital materyaller, 20 bin 600 lira nakit para, kira ve abonelik sözleşmeleri, 2 tabanca 4 şarjör, 210 adet dolu tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 58 adet av tüfeği fişeği, 1 kuru sıkı tabanca 69 adette kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

 

H.O.B. ve S.Ç., ’uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti’ yapmak suçlarından emniyette ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:00
  1. Kırşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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