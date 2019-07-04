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Kiraladıkları araçla İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirirken yakalandılar

Kiraladıkları araçla İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen üç kişi, jandarma ekiplerince 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde durduruldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:20
Kiraladıkları araçla İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirirken yakalandılar

Kiraladıkları araçla İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen üç kişi, jandarma ekiplerince 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 adet extacy uyuşturucu hap ile 100 gram Skunk uyuşturucu madde ele geçirilirken, üç kişide gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ilgaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul’dan Kastamonu’ya bir aracın uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Bunun üzerine kiralandığı belirlenen ve takibe alınan araç, 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ne geldiği sırada jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 adet extacy uyuşturucu hap ile 100 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan A.S. (32), Ö.B. (28) ve H.Y. (24) isimli şüphelilerde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler A.S, Ö.B. ve H.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:20
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