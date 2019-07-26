0553 313 94 23

Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Sivas’ta yaşayan hayvansever Hatice Alkan, 300 liraya kiraladığı evde 90 kediye bakıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:48
Kiraladığı evde 90 kediye bakıyor

Sivas’ta yaşayan hayvansever Hatice Alkan, 300 liraya kiraladığı evde 90 kediye bakıyor.


Kent merkezi Mehmetpaşa Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Hatice Alkan, sevgi ve özveriyle yaklaşık 90 kediye annelik yapıyor. Sivas Belediyesi hayvan barınağında çalışan Alkan, 300 liraya kiraladığı evde sokak hayvanlarıyla birlikte 150’ye yakın kedinin bakımını yapıyor. Arkadaşlarının ve çalıştığı barınaktaki insanlarında kendisine yardım ettiğini söyleyen Alkan, kedilerin bütün mama, kum ve klinik masraflarını kendisi karşılıyor.


Hayvanları aşırı derecede çok sevdiğini söyleyen Hatice Alkan, “Kedi evimiz var. Ben hayvanları çok seviyorum ama benimki aşırı bir sevgi. Sokakta bir kedi görsem sanki onu almam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yavruları bir araya topluyorum çünkü sokakta yapamayacaklarını düşünüyorum. Küçük oldukları için kendileri yiyecek bulamayabiliyorlar. Koruyabileyim, rahatça büyütebileyim, hastalarsa tedavi ettireyim diye böyle topladım. Bir ev kiraladım adı da ‘kedi evi’ oldu. 8 sene kadar önce ilk önce tek bir kedim oldu. Kedimi çok sevdikten sonra etraftaki kedileri de fark etmeye başladım. Evimiz müstakildi, bahçemiz vardı. Kedim için bahçeye mama koyuyordum. Başka kedilerde gelmeye başladılar. Sonra sokak, sokak mahalle mahalle mama dağıtmaya başladım. Özellikle kışın bu işi daha çok yapıyorum . Hayvanlar kışın yiyecek bulmakta zorlanıyorlar" dedi.



"Günümüzde insanlar hayvanlara daha duyarlı"


Eskiye göre şimdiki insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olduğunu belirten Alkan, ”İnsanların hayvanlara kapla mama ve su koyduklarını gördüğümde mutlu oluyorum. Toplamda 100-150 kediyi besliyorum. Çok zor oluyor. Hem zaman açısından hem de yetişemiyorum. Sivas Belediyesinin hayvan barınağında çalışıyorum. Orada yoruluyorum zaten geliyorum bunlarla da uğraşıyorum. Güzel bir yorgunluk ama daha çok maddi açıdan yetişemiyorum. Sağ olsunlar arkadaşlarda var gelip temizliğini yapıp karınlarını doyuruyorlar" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "beIN Sports'tan birikmiş gelirlerimizi talep ediyoruz"
    1. "beIN Sports'tan birikmiş..
    2. SMMMO’dan OSB Teknik Koleji’ne ziyaret
    3. Irak'ta seçim yasası tartışmalarının..
    4. Mantar toplarken keşfedilen Saklıkapı..
    5. Ankara polisinden yolcu operasyonu
    6. İstanbul'da sahte belge operasyonu:..
    7. Volkswagen’den ilk yarıda 9,6 milyar..
    8. Gevaş yaylalarında "kırkım" zamanı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pençe..
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin..
    12. Çankayalı çocuklar yazın tadını spor..
    13. Oppo Reno Z kesintisiz PUBG deneyimi..
    14. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve..
    15. Güneş’ten Berk Yıldız ve Nuri Fatih’e..
    16. Tercihlere yön veren dijital girişim
    17. Bodrum Belediyesi 2020-2024 Stratejik..
    18. Uzmanlar, Boris Johson’un..
    19. Kanalda mahsur kalan köpeği itfaiye..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor