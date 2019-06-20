Kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu Aydın’da geçtiğimiz yıl çıkan kavgada kiracısı Erhan K.

Aydın’da geçtiğimiz yıl çıkan kavgada kiracısı Erhan K.’yı bıçaklayarak öldüren Aytunç Ç. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz 2018 yılı Aralık ayında Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Aytunç Ç. kiracısı Erhan K. İle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Erhan K.ev sahibi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen ev sahibiAytunç Ç.’nin karar verildi. Aytunç Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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