Kiracısını öldüren ev sahibi tutuklandı
Aydın’da dün gece meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kiracı ev sahibi kavgasında adam öldürmek suçundan gözaltına alınan ev sahibi E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.30 Aralık 2018 Pazar 23:43
Dün gece Köprülü-Veysipaşa Mahallesi’nde ev sahibi E.Ç ile kiracısı Erhan Kahvecioğlu arasında kira artışı meselesinden çıktığı belirtilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.
Kavgada kiracı Erhan Kahvecioğlu göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Erhan Kahvecioğlu 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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