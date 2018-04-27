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Kiracılara Yargıtay'dan müjde! Korkulu rüyaları sona eriyor

Yargıtay, kira sözleşmesinde bedelin artırılışına ilişkin madde bulunmadığından, ev sahibinin ÜFE'ye göre istediği artış miktarını ödemeyen kiracının tahliyesini isteyemeyeceğine karar verdi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:18
Kiracılara Yargıtay'dan müjde! Korkulu rüyaları sona eriyor

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinde, bedelin ne şekilde artacağına ilişkin madde bulunmadığından, ev sahibinin tek taraflı Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirlediği artış miktarını ödemeyen kiracının tahliyesinin istenemeyeceğine hükmetti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde evini kiraya veren bir kişi, kiracıyla yaptığı sözleşmeye kira bedelinin ne şekilde artacağına ilişkin madde koymadı.

KEYFİ KİRA ARTIŞI OLMAYACAK

Ancak daha sonra kiracıdan ÜFE oranında artış talep eden ev sahibi, kiracının bunu ödememesi üzerine, evin boşaltılması istemiyle dava açtı. Ev sahibi, davalının artış yapmadığını, yıllık eksik ödenen farkın ödenmesi için ihtar gönderdiğini ancak kira farkının ödenmediğini ileri sürerek, kiracının temerrüt nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep etti. Kiracı ise sözleşmede artış maddesi bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

Yerköy Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, kiracının evi tahliye etmesini kararlaştırdı.

Kiracının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracılar lehine emsal bir karara imza atarak, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:18
  1. Yozgat
  2. Yargıtay
  3. kiracılar

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