Kira artışı ile ilgili yeni yasa teklifi Meclis'e sunuldu

20 milyon kiracının olduğu Türkiye’de Melis’e sunulan teklif yasalaşırsa, kiralar TÜFE’ye göre artacak.

Yeni rakamlar açıklandı

Mevcut yasaya göre kira atışı son 12 aylık ortalama üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre yapılıyor. Bu rakam önceki gün açıklanan verilere göre yüzde 25.52 oldu.

Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla %25,52 oranında zam yapabilecekler.

Yeni zam oranına göre Aralık ayı kira zam oranı hesaplaması ise şu şekilde olacak:

Konut kirası: 1.000 TL

TÜİK ÜFE Aralık ayı 2018 Kira Artış Oranı: %25,52

Aralık ayı Kira Artış Oranı: 252,50 TL

Aralık ayı 2018 Kira Artış Oranı dahil yeni zamlı kira tutarı: 1.252,50 TL