THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kira artışı ile ilgili yeni yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Meclis'e sunulan teklife göre, kira artışı ÜFE yerine TÜFE’ye göre belirlenecek. Bu şekilde kiracıların yüzde 10 daha az kira ödemeleri amaçlanıyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:29
Kira artışı ile ilgili yeni yasa teklifi Meclis'e sunuldu

20 milyon kiracının olduğu Türkiye’de Melis’e sunulan teklif yasalaşırsa, kiralar TÜFE’ye göre artacak.

Yeni rakamlar açıklandı

Mevcut yasaya göre kira atışı son 12 aylık ortalama üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre yapılıyor. Bu rakam önceki gün açıklanan verilere göre yüzde 25.52 oldu.

Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla %25,52 oranında zam yapabilecekler.

Yeni zam oranına göre Aralık ayı kira zam oranı hesaplaması ise şu şekilde olacak:

Konut kirası: 1.000 TL

TÜİK ÜFE Aralık ayı 2018 Kira Artış Oranı: %25,52

Aralık ayı Kira Artış Oranı: 252,50 TL

Aralık ayı 2018 Kira Artış Oranı dahil yeni zamlı kira tutarı: 1.252,50 TL

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:29
  1. TÜFE
  2. kira
  3. ÜFE

YORUM YAZ

  • aa26 dk önce
    devlet kendisi bütün vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı adı altında %23-24 ARTIŞ yaparken, ev sahiplerinin kesesinden kiracılar lehine hovardalık yapması ve %10-15 artış yapması hakkaniyetsiz ve tutarsız...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Motorinin litre fiyatı 6 TL’nin altına indi
  1. Motorinin litre fiyatı 6 TL’nin altına..
  2. TCMB: "2019'da fiyat istikrarının..
  3. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
  4. CIA, senatörleri ikna etti... Bin..
  5. Okul yönetimi "etik olmaz" diyerek..
  6. Bitlis'te terör operasyonu
  7. İş Bankası "Altın Gençleri" ödüllendirdi
  8. Motorine zam geliyor! Bu geceden..
  9. Akit gündeme getirmişti! Kaçak prenses..
  10. Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan..
  11. Asgari ücret son dakika belli oldu mu..
  12. Dolar/TL 5,4350 seviyesinde işlem..
  13. Savunma sanayisi için stratejik zirve
  14. Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı
  15. “Uzaktan kumandalı piyadeler” geliyor
  16. Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
  17. Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5..
  18. Herbalife Gran Canaria'da Maldonado..
  19. “Sermaye piyasası zorlu dönemi..
  20. 1 milyon 110 bin kişiye iş kapısı oldu
Adana valiliği rezalete suspus
Adana valiliği rezalete suspus
Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

Günün Karikatürü

5 Aralık 2018
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?