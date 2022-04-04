Kira zam oranı belli oldu! O oranı geçemeyecek

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 artış gerçekleşti.

Mart ayı enflasyon rakamları ile milyonlarca kiracının merakla beklediği kira zam oranları da belli oldu.

Kira artışları için baz alınan on iki aylık ortalamalara göre sözleşmesi mart ayında yenilenecek kiracıya yapılabilecek zam oranı yüzde 29,88'i geçemeyecek.