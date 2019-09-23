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Kira yardım miktarları açıklandı! Ne kadar yardım yapıldı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında, bu yılın ilk yarısında 80 bin 601 hak sahibine 500 milyon 144 bin lira kira yardımı yapıldı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
Kira yardım miktarları açıklandı! Ne kadar yardım yapıldı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan acil öncelikli olan 1,5 milyonunun dönüşümünü 5 yıl içerisinde sağlamayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu çerçevede 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü tamamlayacak.

500 milyon 144 bin lira kira yardımı

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşları mağdur etmemek için hak sahiplerine kira ve taşınma gibi yardımlarda bulunan Bakanlık tarafından, 2019'un ilk yarısında 3 bin 200 hak sahibine riskli alan için 109 milyon 313 bin lira, 77 bin 401 vatandaşa da riskli yapı için 390 milyon 830 bin lira kira yardımı yaptı. Böylece 80 bin 601 hak sahibine aktarılan kira yardımı toplam 500 milyon 144 bin lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 237 bin 861'i riskli yapı, 44 bin 400'ü riskli alan olmak üzere toplam 282 bin 261 hak sahibine 3 milyar 666 milyon lira kira yardımında bulunuldu.

Yılın ilk yarısında 77 bin 401 vatandaşa riskli yapı kira yardımı, 3 bin 200 hak sahibine de riskli alan kira yardımı yapıldı. Böylece toplamda 80 bin 601 hak sahibine 500 milyon 144 bin lira kira yardımı gerçekleştirildi.

Kanun kapsamında İstanbul, Ankara, Şırnak, İzmir ve Antalya en fazla kira yardımı yapılan 5 il olurken aynı kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Bakanlık tarafından en fazla faiz desteği, sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Van'a yapıldı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
  1. Şırnak
  2. Van
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. kira yardımı
  8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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