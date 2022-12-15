Kira fiyatları artınca İstanbul'u terk etmeye başladılar: Ciddi bir artış var

İstanbul ve büyük şehirlerde artan kiralar, şirketleri taşınmaya zorluyor. Şirketler son dönemde özellikle kira ve benzeri giderlerini azaltmaya çalışıyor.

Şirketler kira artışına yönelik ya kiraların daha ucuz olduğu ofisleri tutuyor ya da ortak çalışma alanlarını kiralıyor.

"Kira maliyetlerinde çok ciddi bir artış var"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Hakan Özelmacıklı, "İşyerlerinde kira artış oranı son 12 aylık TÜFE'nin ortalaması olarak kabul ediliyor ve bu da esnafı ve tacirleri zorlayan bir rakama geldi. Yüzde 70 gibi, kira maliyetlerinde çok ciddi bir artış var" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, bazı şirketler merkezden çevre semtlere taşınırken, bazıları da tek büyük bir merkez ofis yerine stratejik bölgelerde küçük ofisler açarak operasyonel maliyetlerini azaltmaya çalışıyor.

Kira dışında da maliyetlerin şirketleri zorladığını söyleyen Özelmacıklı, "Tabi bu maliyetler malum sadece özellikle büyükşehirlerde plaza kiraları ya da aidatlarla sınırlı değil özellikle servisler, servisle beraber ulaşım maliyetleri ve bu noktada çalışanların yaşadıkları şehirlerdeki geçim maliye endeksne göre farklılık göstermesi bu şartları etkiliyor diyebiliriz" dedi.

"Çağrı merkezleri öncü oldu"

İlk önce çağrı merkezlerinin büyükşehirler dışına çıkarak harekete öncülük ettiğine dikkat çeken sektör yetkilileri, özellikle yazılım, telekomünikasyon gibi dışardan mobilize çalışılabilen işlerde hızlı bir göç olduğuna dikkat çekiyor.

KPMG'nin anketine katılan, yiyecek, içecek ve perakende sektörlerindeki katılımcıların yüzde 90’ı ise uzaktan çalışma politikası planladıklarını belirtiyor.