Kira artış oranı Temmuz 2020’de ne oldu?

Buna göre son mayıs 2019 ile haziran 2020 arasındaki son 12 aylık dönemde TÜFE ortalaması yüzde 11.88 olarak hesaplanmasıyla birlikte yasal olarak yenilenecek kira kontratlarında 2020’nin temmuz ayı itibarıyla maksimum yapılabilecek kira zammı oranı yüzde 11.88 olacak.

Ev sahipleri ile kiracıların anlaşmaları durumunda konut kira zammı bu oranın altında da yapılabiliyor. Konut kirası 1.000 lira olan bir dairede temmuz ayında yenilenecek kira döneminde maksimum kira bedeli yüzde 11.8 artışla birlikte 1.118,80 TL olabilecek.