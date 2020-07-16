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Konut Projeleri

Kira artış oranı Temmuz 2020’de ne oldu?

Temmuz 2020’de yenilenecek olan konut kira kontratlarında yapılabilecek maksimum kira zammı oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenen konut kiralarında artışında 1 ocak 2019 tarihinden itibaren son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:13:00 - 2020-07-16 11:14:14
Kira artış oranı Temmuz 2020’de ne oldu?

Buna göre son mayıs 2019 ile haziran 2020 arasındaki son 12 aylık dönemde TÜFE ortalaması yüzde 11.88 olarak hesaplanmasıyla birlikte yasal olarak yenilenecek kira kontratlarında 2020’nin temmuz ayı itibarıyla maksimum yapılabilecek kira zammı oranı yüzde 11.88 olacak.

 Ev sahipleri ile kiracıların anlaşmaları durumunda konut kira zammı bu oranın altında da yapılabiliyor. Konut kirası 1.000 lira olan bir dairede temmuz ayında yenilenecek kira döneminde maksimum kira bedeli yüzde 11.8 artışla birlikte 1.118,80 TL olabilecek.

 

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