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Kira artış oranı 2019 TÜFE kira bedeli

Kiracıları ilgilendiren 2019 kira artış oranlarına ilişkin TBMM’den son dakika düzenleme yapıldı. Peki kira artış oranları neye göre belirlenecek? Meclis’teki yeni düzenlemeye göre, Türk Borçlar Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranları, artık TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre hesaplanacak. Peki Kira artış oranı 2019 kira bedeli ne oldu?

22 Ocak 2019 Salı 13:01
Kira artış oranı 2019 TÜFE kira bedeli

Kiracıları ilgilendiren 2019 kira artış oranlarına ilişkin TBMM’den son dakika düzenleme yapıldı. Peki kira artış oranları neye göre belirlenecek? Meclis’teki yeni düzenlemeye göre, Türk Borçlar Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranları, artık TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre hesaplanacak. Peki Kira artış oranı 2019 kira bedeli ne oldu?

Kira bedellerinin belirlenmesinde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının baz alınması, ilgili kesimlerce olumlu bulundu. TBMM Genel Kurulunda geçen hafta yasalaşan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kira bedellerine ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Türk Borçlar Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranları, artık TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre hesaplanacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenlemeyle, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak bedele ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Buna göre, kira artış oranlarında yüzde 33,64 yerine yüzde 16,33 oranı baz alınacak.

Kiracılara enflasyon artışana karşı önlem

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yapılan değişikliğin olumlu bir adım olduğunu söyledi. Taylan, "Yİ-ÜFE gibi TÜFE oranı da yüksek seyrediyor. Dolayısıyla kiracı ve ev sahipleri bu oranları uygulayamıyordu. Vatandaşın kira artışı için uyguladığı oran yüzde 10'lar seviyesinde. Arz-talep dengesi olduğu için arzda fazlalık var. Dolayısıyla geçen yıl kiraya verdiğimiz bir yeri, bu sene aynı fiyata veremiyoruz. Dolayısıyla enflasyon oranları zaten uygulanamıyordu, uygulanmasın da." diye konuştu. Genelde kira artışlarında yüzde 10-15 oranlarının uygulandığını ifade eden Taylan, "Gelecek dönemde kira artışlarının bu oranları geçeceğini zannetmiyorum. Kiralamalarda kış ayları nedeniyle zaten durgunluk var, yaz döneminde daha yoğun olur." ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:01
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