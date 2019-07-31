KİPTAŞ’tan gecikme cezası indirimi

Bugüne 70 bine yakın konut üretimi ile İstanbulluların konut ihtiyacına cevap veren KİPTAŞ, 60 ay vade ile satış yaptığı projelerde borcu olan müşterileri için gecikme cezası indirimi fırsatını sunuyor. Kiptaş Vaditepe, Gölevleri ve Venezia projelerinden geçtiğimiz dönemde, şirketin sunduğu 60 ay vadeli satış imkânından yararlanan müşterilerin, vadesi geçen ana para borçlarının kapatılması halinde, gecikme cezalarında yüzde 50 oranında indirim yapılacağı açıklandı. 31 Temmuz 2019 tarihine kadar geçerli olacak indirimden yararlanmak isteyenler Kiptaş’ın Bütçe Finans Müdürlüğüne müracaat edebilecek.