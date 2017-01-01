KİPTAŞ’tan Bayrampaşa’da çevre dostu proje

Bayrampaşa'nın İsmetpaşa Mahallesi’ndeki proje, yerinde dönüşüm modeliyle, mahalle konseptinde geliştiriliyor.

Toplam 2.277 konutun yer aldığı, 33 farklı daire planı ve 1+1, 2+1, 3+1 açık-kapalı mutfak seçenekleri bulunan proje, 21 bin metrekare yeşil alana ve zengin sosyal donatılara sahip.

ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETECEK

KİPTAŞ’ın eski Bayrampaşa Cezaevi alanında yaptığı 2.277 Çevre dostu konutlar, kendi enerjilerini kendileri üretecek.

Proje kapsamında; her ihtiyacın karşılanabileceği çarşı caddesi, cami, kültür merkezi, medikal çarşı, park, eğitim tesisi, açık spor alanları ve yürüyüş parkuru ile 3 bin 058 araçlık kapalı otopark yer alıyor.