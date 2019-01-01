KİPTAŞ’ta yeni dönem! Mevcut projeler bitirilecek

Bugüne kadar 70 binin üzerinde konut üreten İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ’ta üst düzey yönetim değişikliği süreci devam ediyor. 20 yıl şirketin genel müdürlüğünü yürüten İsmet Yıldırım’ın, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ümraniye Belediye Başkanı seçilmesinin ardından boşalan koltuğuna gayrimenkul sektörünün tecrübeli isimlerinden Ali Kurt oturdu.

15 yıllık derin tecrübe

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) İstanbul biriminde 2005 yılında hizmete başlayan Ali Kurt sırasıyla; harita mühendisi, uzman yardımcısı, uzman, İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü, İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği de yapan Kurt, son dört yıldır kamu iştiraki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunuyordu. SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine sahip olan Kurt, çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği de yapıyordu.

Önceliği mevcut projeleri bitirmek

Hizmet anlayışının gelişip büyümesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük katkı sağladığı KİPTAŞ, 1980’li yıllardan bugüne İstanbul’un her iki yakasında da nitelikli ve sosyal konut projeleri üretti. 2019’a kadar 70 binin üzerinde aileyi çatısı altında toplamayı başaran şirketin inşaatı devam eden projelerinin yanı sıra planlandığı halde bekletilen projeleri de var. Önceliği mevcut projeleri bitirmeye verecek olan Ali Kurt yönetimindeki ekibin, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek genel kurulun ardından kolları sıvaması bekleniyor.