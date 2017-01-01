KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek

Vatandaşların sosyal konut projelerinden ev sahibi olmaları konusunda engelleri kaldırdıklarını söyleyen Yıldırım, “Kurulduğumuz günden bugüne dek halkımıza sosyal konutlar sunmaya devam ediyoruz. Her projemize halkımızın ilgisi çok yoğun oluyor. Silivri Konutları projemize de 6 kat talep geldi. Bugün kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Silivri Konutları’nın ikinci etabı için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ramazan Bayramı’na kadar ikinci etabımızın detaylarını paylaşacağız. Bu dönemde 10 bin konut hedefimiz vardı, son projelerimizle birlikte bu hedefimizi yakaladık. Önümüzdeki dönem için şimdiden yeni hedefler koymaya başladık. Kurada ismi açıklanan ailelere konutları şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

ORTA VE DAR GELİRLİLERİN YANINDA

Kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına taşıdıklarını vurgulayan İsmet Yıldırım, İstanbul’un yeşili ve deniziyle hem yazlıkçıların hem de oturumcuların tercih ettiği bölgesi Silivri’de başlattıkları konut edindirme seferberliğinde önceliklerinin orta ve dar gelirli aileler olduğunu vurgulayarak, ‘’İstanbul sınırları içerisinde hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla ev sahibi olmasını sağlamak için yeni planlar yapıyoruz. Örneğin şu anda üzerinde çalıştığımız Silivri projemizde estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısını yeniden inşa ediyoruz. Silivri Konutları 3. Etap projesi, bölgenin sembol projelerinden biri olacak. Proje, gerek konumu gerekse konforlu yaşam alanları ve zengin sosyal donatılarıyla bölgedeki değişime öncülük edecek nitelikte” dedi.

2+1 DAİRELER 195 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Geçtiğimiz ay açıklanan Silivri projesinin üçüncü etabı 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde bin 508 konuttan oluşuyor. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer alacağı projede fiyatlar 195 bin liradan başlıyor. 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar vadeli taksit imkânı da sağlanıyor. Yeni etapta benzer bir avantajın sunulması bekleniyor.