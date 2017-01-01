Kiptaş Silivri konutları için kura çekimi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ'ın sosyal amaçlı yaptırdığı Silivri Konutları 3. Etap projesinin kura çekimi yapıldı.

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.

KİPTAŞ Genel Müdür İsmet Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, evi olmayan vatandaşlar için geliştirilen bin 508 konutun kura çekiminde sevinen ve üzülenler olacağını söyledi.

Kimsenin "Bana ev çıkmadı" diye üzülmemesini isteyen Yıldırım, yakın zamanda yeni bir etap için çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi. Yıldırım, yapılan konutların hemen yanında başka arsaların olduğunu belirterek, "Burada yeni bir etap olarak bin 350 konut inşa edip sizlere sunacağız. Kurada ismi çıkmayanlar, o konutlar için yeni bir çekim hakkı kazanmış olacak." dedi.

Kurum olarak verdikleri sözleri hep yerine getirdiklerini kaydeden Yıldırım, evlerin hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Büyük sevinç yaşadılar

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Kura çekiminde ismi çıkanların büyük sevinç yaşadıkları görüldü. Proje kapsamında 2+1 giriş katı olan 99 daire, engelli vatandaşlara tahsis edildi. Zemin kat daireler, engelli vatandaşlar için ihtiyaca uygun olarak tasarlandıktan sonra teslim edilecek.

173 bin 606 metrekarelik alana inşa edilen bin 508 konuttan oluşan projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin, 112 metrekare 3+1 daireler için ise 215 lira fiyat belirlendi.

Alıcılara, 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı sağlanıyor.