KİPTAŞ, kampanyanın yıldızı oldu

Türkiye’nin geleceği ile güçlü ekonomisine olan güvenin bir yansıması olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasına katılan KİPTAŞ, anahtar teslim projeleri ile vatandaşları ilgi odağı oldu.

Bahşehir’de Vaditepe Gölevleri, Gaziosmanpaşa’da Venezia Mega, Alibeyköy’de 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe’deki Evla Park’ta projelerindeki 650 konutla kampanyaya katılan şirket, 40 günde 300 daire satarak büyük bir başarıya imza attı.

Hemen teslim dairelerin yüzde 10 peşinat, yüzde 10 indirim, bankasız kefilsiz 10 yıl vadeyle satışa sunulduğunu söyleyen KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede“Kampanyadan asıl kazanan yine vatandaşlarımız oldu’’ dedi. Şirket bünyesinde vade farksız 60 ay taksitlendirme seçeneğinin de yer aldığını söyleyen Yıldırım, 31 Ekim’e kadar devam edecek kampanya ile kazançlı yatırımın referansı olduklarını vurguladı. ’’KİPTAŞ olarak ülkemizin yarınlarına güveniyoruz’’ diyen Yıldırım şu mesajları verdi:

“Konut olmazsa olmazımızdır. Şimdi farklı yatırım enstrümanlarından kâr ettiklerini iddia edenler için bugünler gelip geçici. Ama konut alıcıları orta ve uzun vadede hiçbir zaman zarar etmez. Döviz ve altınını bozdurup ister peşin ister taksitli seçenekle olsun, konut alanlar kârlı çıkacak. Çünkü hem maliyetler arttı hem de gelecek sene inşaat sayısı düşeceğinden bir değerlenme süreci yaşanacaktır. Kimse bu fiyatların daha da gerileyeceğini düşünmesin ve 31 Ekim’e kadar sürecek olan fırsatları değerlendirsin. Arsaların bir bir tükendiği bir şehirde bu fiyatlara yerine konulmayacak daireler sahiplerini bulacaktır.’’

Sosyal konut müjdesi

İstanbul’un farklı ilçelerinde konut üretimine devam ettiklerini dile getiren Yıldırım, bunların bir kısmının kentsel dönüşüm projesi olduğunu kaydetti. Uygun fiyatlı sosyal konut üretiminde ilgi odağı olduklarını vurgulayan İsmet Yıldırım, zaman zaman vatandaşlara fırsatlar sunduklarını, Silivri projesinin bunlardan birisi olduğunu, yakın zamanda yeni müjdelerinin olacağını söyledi. Yıldırım ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut GYO, KİPTAŞ ile belediyelerin kentsel dönüşüme dayalı konut üretimde birlikte hareket etmesinin başarılı sonuçlara vesile olacağını, işsizliğe de bir nebze olsa çare olabileceklerini dile getirdi.

Yüzlerce aile fırsatı değerlendirdi

Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasının ilk 45 gününde yüzlerce aile konut sahibi oldu.

Türkiye için kazanç vakti kampanya koşulları

İndirim Oranı: Yüzde 10

Peşinat Oranı: Yüzde 10

12. Ay Ara Ödeme: Yüzde 15

24. Ay Ara Ödeme: Yüzde 15

Vade: 120 ay

Vade Farkı: Yüzde 0,98

Fırsat 1: Dövizinizi ya da altınınızı peşinata çevirin, bir boyunca paranızın getirisi garanti altına alınsın.

Fırsat 2: Sadece yüzde 10 peşinatla gelin, birikimleriniz sizde kalsın. Paranızı bir yıl boyunca istediğiniz gibi değerlendirin.

En fazla satış yapılan 10 proje (Eylül 2018 – Ciro)

İşte Emlak Konut GYO ve şirketlerin katkılarıyla fırsatın devam ettiği projeler