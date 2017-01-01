KİPTAŞ da ucuza satıyor

Bugüne kadar 75 binin üzerinde konut inşa eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden KİPTAŞ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için şehrin farklı semtlerde 10 bine yakın konut inşa etme planını devreye soktu. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, geçtiğimiz aylarda verdiği müjde ile uzun süredir bekleyen ve ilk defa konut sahibi olmak isteyenlere Avrupa yakasının 4 bölgesinde konut üreteceklerini belirtmişti. Bunun ilk adımı da Silivri’de atıldı. Önceliklerinin dar gelirli ve memurları ev sahibi yapmak olacağını vurgulayan Yıldırım, yeni projelerinin satış takvimini KİPTAŞ’ın web sayfası üzerinden duyurulacağını söyledi.

KİPTAŞ’ın yeni projeler için odaklandığı bölgeler arasında Silivri’nin yanı sıra Ispartakule, Esenler, Pendik, Büyükçekmece, Bahçeşehir yer alıyor. Şirketin en cezbedici projesi ise Boğazköy ile Bahçeşehir’in kucaklaştığı noktada Başakkent Gölet adıyla yükseliyor. Gelecek yıl teslim edilecek olan projede 106 metrekarelik 2+1 tipi daire 284 bin liradan, 136 metrekarelik 3+1 tipi daire ise 390 bin liradan satılıyor.