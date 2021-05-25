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Tarih Kıpçak Beyi Baturalp kimdir? Tarihte Kıpçak Beyi Baturalp kimdi? Tarihte Baturalp var mıdır?
Tarih

Kıpçak Beyi Baturalp kimdir? Tarihte Kıpçak Beyi Baturalp kimdi? Tarihte Baturalp var mıdır?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi son bölümde yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Hasan Sabbah’ın kışkırtmasıyla Sultan Melikşah’a karşı gelen, Başulu Hatun’un kardeşi, Sencer ve Tapar’ın dayısı olan Kıpçak Beyi Baturalp’in kim olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Kıpçak Beyi Baturalp kimdir? Tarihte Kıpçak Beyi Baturalp kimdi? Tarihte Kıpçak Beyi Baturalp var mıdır? Kıpçaklar kimlerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 08:20:00 - 2021-05-25 08:21:10
Kıpçak Beyi Baturalp kimdir? Tarihte Kıpçak Beyi Baturalp kimdi? Tarihte Baturalp var mıdır?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki kıpçak asıllı Başulu Hatun da, kardeşi Baturalp Bey de hayal mahsulüdür. Muhammet tapar ve Sencer’in annesi Taceddin Seferiye Hatundur. Ancak Büyük Selçuklu tarihinde Kıpçaklar yeralmaktadır.

Kıpçaklar kimlerdir?

Sultan Alparslanın Kıpçaklarla savaştığı sonrasında dedesi Selçuk Beyin kabrini ziyaret için gittiği Cendde kıpçak yöneticilerle çok iyi geçindiği bilmektedir Ancak Kıpçaklar hem Malazgirtte hemde Selçuklunun son döneminde Gürcü ordularında vazife yaparak Selçuklu ile savaşmışlardır.

Kaderin cilvesine bakın ki Cengiz Han’ın istilası sonrasında on binlerce kıpçak çocuk köleleştirilmiş, Moğol ve Doğu Roma eli ile satılmış, Müslüman ülkeler, özellikle Eyyubiler ve Anadolu Selçuklu onlara sahip çıkarak çok büyük makamlara gelmelerini sağlamışlardır.

Kıpçakların kurduğu devlet hangisi?

Kıpçaklar deyince benim aklıma özellikle Memlüklü devleti gelir. Bu yiğit insanlar dünya tarihinin hiç görmediği özellikte bir devlet kurmuşlardır. Sultan Baybars’tan Berkuk’a kadar Kıpçak hükümdarlar tarafından yönetilmiş, kendilerine Devleti Türki diyen bir devlettir Memlüklü.

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