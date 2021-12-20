Kinoalı sağlıklı tarif
Kalorisi düşük sağlıklı tarif.
Kalorisi düşük, içerisinde yüksek lif ve protein bulunduran kinoa tarifi.
Tavuk ızgaralı kinoa kasesi
Malzemeler
• 500 gram tavuk göğüs
• 1 su bardağı kinoa
• 1 adet avokado
• Domates
• Marul
• Ispanak
Yapılışı
Tavuk göğsünü ocak'ta kızarana kadar pişirin. Kinoayı bir tencereye alarak haşlamaya bırakın. Haşlama ve pişirme işlemleri bittikten sonra marulu servis tabağınızın altına yerleştirin. Kinoa ve ızgara tavuğunuzu da tabağa aldıktan sonra avokadoyu ve domatesleri dilim dilim doğrayarak ekleyin. Ardından körpe ıspanak yapraklarını çiğ olarak sunumunuzda kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.