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Kınık’ta Öykü Gürman rüzgarı

İzmir Kınık’ta düzenlenen 3.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:22
Kınık’ta Öykü Gürman rüzgarı

İzmir Kınık’ta düzenlenen 3. Hasat Festivali’nde sahne alan Öykü Gürman, müzikseverleri coşturdu.



İzmir’in Kınık ilçesinde bu yıl 3. kez düzenlenen Hasat Festivali’nin 2. günü etkinlikleri, Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde ‘Tarımda Hibe Projeleri’ni anlatan panel ile başladı. Poyracık Mahallesi Kültür Merkezinde düzenlenen masa turnuvasında ise dereceye girenlere ödülleri Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından verildi. Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen ’Yaparsa Benim Annem Yapar Yarışma Programı da Kınık Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesinde yapıldı. Merkezde eğitim gören öğrenci anneleri yumurta taşıma ve sandalye kapma yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Ardından merkezde eğitim gören minik öğrenciler Aile Yaşam Merkezi standında taş boyayarak hünerlerini sergiledi. Akşam saatlerinde Kınık Kaymakamı Erol Türknen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Oral kaymak, Kınık Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar ve Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çelik, festival alanında kurulan stantları gezdi.



Cumhuriyet Meydanı’nda halk oyunları ve bale gösterisinin ardından Öykü Gürman sahne aldı. Öykü Gürman 2 saat süren programında birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ünlü sanatçıya plaket, çiçek ve Kınık kilimi hediye etti. Öykü Gürman, konser sırasında hayranlarını sahneye alarak onlarla oynayıp halay çekti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:22
  1. sergi
  2. sanat
  3. konser

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