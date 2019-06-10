Kınık Köyü kaldırım taşlarına kavuştu Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde eksik olan kaldırım taşları tamamlandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde eksik olan kaldırım taşları tamamlandı.

Pazaryeri ilçesindeki köylerde daha önce ilçe özel idaresi tarafından belirlenen kaldırım taşları eksiği giderilmeye başlandı. Taşların teslim edilmesinin ardından Kınık Köyü muhtarı İsmail Oruç yaptığı açıklamada, “İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Sezgin’e köyümüzde bulunan çeşitli yerler için eksik olan kaldırım taşları için dilekçe vermiştik. Bugün itibari ile kaldırım taşlarımız bizlere teslim edildi. Konu ile çalışma yapan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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