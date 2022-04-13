Kinder ürünleri nedeniyle 9 Avrupa ülkesinde 150 Salmonella vakası tespit edildi!

İtalyan şekerleme grubu Ferrero’nun bünyesinde olan Kinder çikolatalarının üretildiği Belçika’nın Arlon şehrindeki bir fabrikada 15 Aralık’ta yapılan iç denetimler sırasında salmonella bakterisi keşfedilmişti.

EFSA ve ECDC tarafından yapılan ortak açıklamada, 8 Nisan 2022’de 150 doğrulanmış Salmonella vakası kaydedildiği belirtilerek, Salmonella salgınının kaynağı olarak Belçika’da üretilen çikolata ürünlerinin tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Hasta olanların büyük çoğunluğu 10 yaşından küçük ve birçoğu hastaneye kaldırıldı” denilerek, vakaların Almanya, Belçika, İspanya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Hollanda ve İsveç’te tespit edildiği belirtildi.

Salmonella bakterisi ishal, bağırsak krampları, ateş ve kusma gibi ciddi semptomlara neden oluyor. Ancak şu ana kadar bununla bağlantılı herhangi bir ölüm bildirilmedi.

Belçika yargısı, Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu’nun (FAVV) ruhsatını iptal ettiği üretim tesisindeki ihlalleri belirlemek için bir soruşturma başlattı.

Birçok Avrupa ülkesi, Yeni Zelanda ve ABD’de Kinder ürünleri toplatıldı.

Ferrero, ürünleri toplama önlemlerinin, parti numarasına veya son kullanma tarihine bakılmaksızın Arlon tesisinde üretilen tüm ürünleri kapsadığını belirtti.