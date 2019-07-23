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Kınalıada’da Bursa rüzgârı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzme sporcuları, İstanbul Kınalıada’da yapılan ‘Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda 9 madalyanın sahibi oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 12:18
Kınalıada’da Bursa rüzgârı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzme sporcuları, İstanbul Kınalıada’da yapılan ‘Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda 9 madalyanın sahibi oldu.


35. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası İstanbul Kınalıada’da yapıldı. Kınalıada Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışlara Türkiye başta olmak üzere ABD, Kosova ve Ukrayna’dan toplamda 500 sporcu katıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 20 sporcuyla katıldığı turnuvada Azra Aksu, 15 yaş 400 metre serbest stilde ikinci, 200 metre karışık ve 100 metre serbestte üçüncü, 13 Yaş 400 metre serbestte Elif Merve Varlık ve 13 Yaş 100 metre kelebekte Ceren Akçay ikinci oldu. Erkeklerde ise Ali Eren Hacıoğlu 16 yaş 100 metre kurbağalamada birinci ve 16 yaş serbestte üçüncü, Göktuğ Molla 14 yaş 400 metre serbestte ikinci ve Sinan Şen ise 15 yaş 100 metre sırtüstü stilde üçüncü oldu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:18
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