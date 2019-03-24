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Kınalı kuzular askere uğurlandı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş Mahallesinde düzenlenen asker uğurlama törenine katıldı.

24 Mart 2019 Pazar 15:36
Kınalı kuzular askere uğurlandı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş Mahallesinde düzenlenen asker uğurlama törenine katıldı. Başkan Dündar, 25 asker adayını Peygamber ocağına uğurladı.


Osmangazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Demirtaş Meydanı’nında düzenlenen etkinliğe katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, askere gidecek 25 genci yalnız bırakmadı. Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleşen programa, Başkan Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.


Demirtaş Meydanı’na meşale ve havai fişek gösterileri eşliğinde giren Dündar, meydanı dolduran Demirtaşlılar tarafından ‘büyük başkan’ tezahüratları ile karşılandı. Demirtaşlıların büyük sevgi gösterileri eşliğinde yaptığı konuşmada askere gidecek gençlere hayırlı teskereler dileyen Başkan Dündar, “Demirtaş, Bursa’nın en eski belediyelerinden bir tanesiydi. 2009 yılında çıkan bir yasa ile belde belediyeleri kapandı ve Demirtaş ile birlikte Ovaakça, Emek ve Kirazlı beldeleri Osmangazi Belediyesi’ne bağladı. Bizim sorumluluğumuza girmelerinin ardından bu beldelerimizi gezip, vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Taleplerini ve bizden beklentilerini dinledik. Bu değişimden dolayı en fazla karamsarlık yaşayan Demirtaş halkıydı. Belediyelerinin kapanmasının ardından acaba buraya hizmet gelecek mi diye endişeleri vardı. Bizler Demirtaş halkına bir söz verdik ve dedik ki, ‘merkezde ne varsa Demirtaş’ta da o olacak. Bu sözümüz de tutarak Demirtaş’a birçok hizmet getirdik. Yeni hizmete açtığımız meydan ve hizmet binasının yanı sıra mimarisiyle dikkat çeken Demirtaş Merkez Camii gibi eserler ilçe merkezinde yer almıyor. Merkezde olmayan güzellikler burada var. Demirtaş’a en güzel hizmetleri getirdik” dedi.



“Allah askerlerimizi sevdiklerine kavuştursun"


Demirtaş’ın 2009 yılından bu yana büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını belirten Başkan Dündar, “O zamanlar 16 bin olan nüfus bugün 85 bine ulaştı. Hızlı şehirleşme ve hızlı nüfus artışı maalesef birçok geleceğimizi kaybetmemize neden oluyor. Bu kadar değişim yaşamamıza rağmen Demirtaşlıların geleneklerimize sahip çıktığını görüyor olmak bizlere gelecek adına umut veriyor. 10 yıldır belediye başkanı olarak görev yapıyorum ve 10 yıldır bu etkinlikler için destek verdik. İnşallah bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Demirtaş’ı yenilerken geleneklerimizi de geleceğe taşıyacağız. Bu geleneklerimizi geleceğe taşımak için de birlikte olmamız lazım.Bizlerin yolunun aydınlık olduğunu burada hissediyorum. Bu gençlerimizin de asker ocağına gidişi hayırlı olsun. İnşallah dönüşleri de gidişleri gibi şen olur. Allah onları ailelerine ve sevdiklerine kavuştursun” diye konuştu.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de yaptığı konuşmada, askere gidecek olan gençlere hayırlı teskereler dileyerek, “Rabbim askere giden tüm gençlerimizin sağ sağlam aramıza dönmelerini nasip etisin. Şu an vatani görevini yapan tüm askerlerimize de görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.


Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Daha sonra Başkan Dündar ve protokol üyeleri, asker adayları ve vatandaşlar ile davul zurna eşliğinde halay çekti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:36
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