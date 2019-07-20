Kınalı kuzular asker ocağına doğru yola çıktı

Bursa’da asker adayları davul ve zurnalarla birliklerine uğurlandı.

Bursa’da askere gidecek olan Mehmetçikler, davullu, zurnalı eğlencelerle kışlaya uğurlandı. Sevincin ve hüznün bir arada yaşandığı asker uğurlaması sırasında bazı asker yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Bursa’da 1999-3 tertip askerler yakınları tarafından birliklerine coşkuyla uğurlandı. Terminalde davullu, zurnalı eğlencelere sahne olan uğurlama töreninde vatanî görevini yapmak için yola çıkan gençlerin aileleri duygulu anlar yaşadı.

Öte yandan acemi birliği için Manisa merkeze gidecek olan Özcan Özbezer isimli asker, vatanî görevini yerine getireceği için gurur duyduğunu belirterek, arkadaşlarının omzunda yola çıkmak için otobüse bindirildi. Askerler aileleriyle birlikte vedalaşırken duygulu anlar yaşadı.