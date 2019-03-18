Kına gecesi pusu kurup 3 kişiyi öldüren 4 sanığa 9 ila 20 yıl arası hapis cezası

Zonguldak’ta geçen yıl kına eğlencesi dönüşü 3 kişiyi öldüren 4 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, 4 sanığa 9 yıl ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Zonguldak Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Erdem Akyüz, Şaban Akyüz, Murat Paydar ile tutuksuz 2 sanık ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Ömer Köse ise askerde olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Karar duruşmasında son savunması alınan tutuklu sanıklardan Erdem Akyüz, “En başından beri söyledim. Olayı ben gerçekleştirdim. Ama ağabeyim Şaban Akyüz’ü de bu olaya dahil etmek istiyorlar. Eğer bu olayı yapmasaydım üniversite okuyacaktım. Ben ailemi korumaya çalıştım. Bizim evin oraya gelmeselerdi bu olay yaşanmayacaktı. Çok pişmanım, gençliğim dört duvar arasında hapsoldu” dedi.

Duruşmada diğer sanıklar ise tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdem ve ağabeyi Şaban Akyüz, Murat Paydar ile tutuksuz sanık Ömer Köse’yi kasten adam öldürme suçundan 15’dan 20 yıla kadar, Tolga Köse’ye yönelik eylemlerinden dolayı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından tutuklu ve tutuksuz sanıklar arasında çıkan arbedeyi jandarma ve polis ekipleri yatıştırdı.

Geçen yıl Ağustos ayında Kumtarla köyünde içinde bulundukları arabaya pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Şeref, Soner ve Uğur Akyüz hayatını kaybetmiş, Tolga Köse ise yaralanmıştı.