Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker, yoldan çıkarak şarampole devrildi.21 Haziran 2019 Cuma 12:36
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tanker şoförü yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ahmet Taşdelen (51) yönetimindeki 59 YT 681 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 5 metre yüksekten şarampole devrildi.
Kazada yaralanan tanker şoförü Taşdelen, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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