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Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı

Ergene ilçesinde, deposunda patlamanın ardından kimyasal sızıntı yaşanan tekstil fabrikasının faaliyetine son verildi-Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü:-"Tesiste yapılan değerlendirmede, tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir"

28 Haziran 2019 Cuma 18:09
Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, deposunda patlama ile kimyasal sızıntı meydana gelen fabrikanın faaliyeti durduruldu.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde 20 ton kapasiteli kimyasal depodaki patlama sonucu meydana gelen sızıntıya ekiplerin hızla müdahale ettiği belirtildi.

Gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tesiste yapılan değerlendirmede, tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan tesisin faaliyetine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği son verilmiştir. Tesiste yer alan diğer tanklardaki kimyasal ürünler de çıkartılıp tanklar tek tek mühürlenmiştir.

Tesis, mühürlenmek suretiyle faaliyeti durduruldu. Meskun mahalde yer alan bu kimya tesisi kesinlikle faaliyet veremeyecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bunu engelledik. Çevreye yayılan asidi absorbe ederek atık bertaraf tesisine gönderdik."

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde dün bir tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama ve ardından kimyasal sızıntı meydana gelmişti. Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, sızıntı kontrol altına alınmıştı.



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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:09
  1. Ergene
  2. sızıntı
  3. Tekirdağ

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