THY- Noukşot
0553 313 94 23

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yeni mekanizması faaliyete başlayacak

20 Kasım 2018 Salı 20:36
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yeni mekanizması faaliyete başlayacak

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), öncelikli olarak Suriye'de olmak üzere kimyasal silah kullananların tespitine yönelik kurulacak yeni Atıf Mekanizması Mart 2019'da faaliyete geçecek.

Hollanda'nın Lahey kentinde KSYÖ tarafından düzenlenen 23. Taraf Devletler Yıllık Konferansında, Atıf Mekanizması için genişletilen 2019 yılı bütçesi onaylandı.

Bütçenin onaylanması ile örgüte kimyasal silah kullanımının belirlenmesi yetkisi dışında bu yıl haziran ayında verilen "kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığının tespiti yetkisi" için Atıf Mekanizması kurulacak.

Gelecek yıl martta faaliyete başlayacak olan Atıf Mekanizması, ilk olarak Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin tespiti yönünde araştırma yapacak.

Hollanda'nın Lahey kentinde haziran ayında KSYÖ tarafından düzenlenen 4. Acil Taraf Devletler Konferansında, İngiltere'nin inisiyatifiyle aralarında Türkiye'nin bulunduğu 31 ülkenin ortak sunduğu KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesini öngören karar tasarısı kabul edilmişti.





Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:36
  1. Atıf Mekanizması
  2. Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları
  3. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ)
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Erkekler Süper Lig
    1. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    2. Trump: Selman'ın cinayetten haberi..
    3. Kolon kanserinden korunmak için...
    4. Bu baharatlar şifa kaynağı
    5. Egzamanın şifası hevhulma otu
    6. Göçmen kuşlardan Çukurova'da..
    7. Kimyasal Silahların Yasaklanması..
    8. İlk güneş enerji santralimiz..
    9. Uzmanlar üst üste uyarılar yapıyor
    10. Helikoptere el sallayıp aracını..
    11. Hacizli gemileri parçalamaya..
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Down sendromlu gencin 13 yıllık hayali..
    14. Plastik işçilerini bekleyen tehlike
    15. Jandarma, kuşlar için göl üzerinde..
    16. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    17. Ahşap oyuncak sağlıklı
    18. Cahill milli takımda son maçına çıktı
    19. Terör örgütü YPG/PKK, protestoculara..
    20. TBMM Genel Kurulu
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı