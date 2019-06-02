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Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular

Avcılar’da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı.

02 Haziran 2019 Pazar 12:00
Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular

Avcılar’da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı. Varillerden sızan kimyasal madde, bahçedeki köpeğin zehirlenmesin neden oldu. Fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için seferber oldu


Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak’ta yaşandı. Park halinde bulunan Avcılar Belediyesine ait temizlik aracı, kayarak bir fabrikanın bahçesinde düştü. Fabrika bahçesinde solvent dolu varillere çarpan araç, varillerin devrilmesine neden oldu. Kaza sırasında devrilen varillerden sızan kimyasal madde, fabrika bahçesindeki köpeği zehirledi.


Kaza nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve fabrika personeli, zehirlenen köpeği kurtarmak için adeta seferber oldu. Yerde çırpınan köpeği su dökerek ayıltmaya çalışan bir fabrika çalışanının çabaları kameralara yansıdı. Köpeğin ağzını açmaya çalışan fabrika çalışanı, nefes almasını sağladı. Bu sırada itfaiye ekipleri de su dökerek köpeği kurtarma çabalarına yardım etti. Çabaların sonunda bir nebze ayılan köpek, fabrikanın başka bir bölgesine götürüldü.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:00
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