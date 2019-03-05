Kimyasal kirleticiler erkeklerde ve köpeklerde üremeyi azaltıyor

ANKARA (AA) - Evlerde ve yiyeceklerde bulunan kimyasal kirleticilerin, erkeklerde ve aynı zamanda evcil köpeklerde üremeyi olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde görevli bilim adamları tarafından yapılan araştırmada; halı, döşeme, kaplama, giysi, kablo ve oyuncak gibi çeşitli ev eşyalarında bulunan Di-2-EtilhekzilFitalat (DEHP) ve poliklorlu bifenil 153'ün, erkekler ve evcil erkek köpekler üzerindeki etkileri incelendi.

İngiltere'de aynı bölgede yaşayan bağışçı erkeklerden ve köpeklerden örnekler alan bilim adamları, bu kimyasalların, çevresel etkilenmeye uygun yoğunlukta, hem erkeklerin hem de köpeklerin spermlerinde aynı yıkıcı etkiye neden olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma ekibinde yer alan Rebecca Sumner, her iki denekte sperm hareketliliğinin azaldığını ve DNA hasarının arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Poliklorlu bifenil 153'ün, dünya çapında yasaklanmasına rağmen gıda dahil birçok çevre unsurunda yaygın biçimde saptanmaya devam ettiğine işaret edildi.

Çalışmanın ayrıntıları, Scientific Reports dergisinde yayımlanan makalede ele alındı.



