0553 313 94 23

Kimyasal kirleticiler erkeklerde ve köpeklerde üremeyi azaltıyor

05 Mart 2019 Salı 15:33
Kimyasal kirleticiler erkeklerde ve köpeklerde üremeyi azaltıyor

ANKARA (AA) - Evlerde ve yiyeceklerde bulunan kimyasal kirleticilerin, erkeklerde ve aynı zamanda evcil köpeklerde üremeyi olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde görevli bilim adamları tarafından yapılan araştırmada; halı, döşeme, kaplama, giysi, kablo ve oyuncak gibi çeşitli ev eşyalarında bulunan Di-2-EtilhekzilFitalat (DEHP) ve poliklorlu bifenil 153'ün, erkekler ve evcil erkek köpekler üzerindeki etkileri incelendi.

İngiltere'de aynı bölgede yaşayan bağışçı erkeklerden ve köpeklerden örnekler alan bilim adamları, bu kimyasalların, çevresel etkilenmeye uygun yoğunlukta, hem erkeklerin hem de köpeklerin spermlerinde aynı yıkıcı etkiye neden olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma ekibinde yer alan Rebecca Sumner, her iki denekte sperm hareketliliğinin azaldığını ve DNA hasarının arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Poliklorlu bifenil 153'ün, dünya çapında yasaklanmasına rağmen gıda dahil birçok çevre unsurunda yaygın biçimde saptanmaya devam ettiğine işaret edildi.

Çalışmanın ayrıntıları, Scientific Reports dergisinde yayımlanan makalede ele alındı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:33
  1. kimyasal kirleticiler
  2. üreme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    1. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    2. Binali Yıldırım, Tuzla’da halka..
    3. Hamza Hamzaoğlu Erzurum’da ilk..
    4. "Aspirin ve pansuman tedavisiyle..
    5. Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık..
    6. Şehit ve gazi derneklerinden Celal..
    7. DSP Genel Başkanı Aksakal: "Çığ gibi..
    8. Bakan Soylu: "Türkiye’nin her..
    9. Özel kayakçılar, Dünya Şampiyonası..
    10. Otomobille minibüs çarpıştı: 14 yaralı
    11. Sınava girecek öğrencilere ‘Öz güven..
    12. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı..
    13. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor
    14. Belediye başkanları olayı tatlıya..
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. Güney Kore'de hava kirliliği alarmı
    17. Selendi Belediye Meclisi son..
    18. TCMB döviz kurları
    19. İstanbul Havalimanı, perakende..
    20. İzzet Baysal ölümünün 19’uncu yılında..
    21. Honda, elektrikli otomobile geçiş..
    22. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;..
    23. Ayvalık’ın tacını Yılmaz takacak
    24. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi..
    25. Türkiye ikinci oldular
    26. FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu!
    27. "Kriz çığırtkanlığı yapanlar..
    28. İyi partili Ekinci esnafı dinledi
    29. Cammu Keşmir'de silahlı çatışma!..
    30. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Brüksel'de
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar