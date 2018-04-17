Kimyasal araştırma heyeti OPCW Duma'da

Suriye Devlet Televizyonu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı uzman heyetinin Duma'ya ulaştığını bildirdi.

Uzmanlar, muhaliflerin kontrol ettiği bölgede gerçekleşen katliamın arkasında, kimyasal silah olup olmadığını araştıracak.

7 Nisan'da Esed rejiminin Duma'da gerçekleştirdiği katliam, bütün dünyanın tepkisini çekmişti. Onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor. Katliamın ardından, muhalifler ve siviller kontrol ettikleri bölgeden tamamen çekilmek zorunda kalmıştı.

Tepki gösteren ABD de, Fransa ve İngiltere'yle birlikte Cumartesi gününün ilk saatlerinde Esed rejimine bağlı üç tesise 105 füze fırlatmıştı. Washington bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Esed rejiminin destekçisi Moskova 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

Saldırıların başlamasının hemen ardından gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.