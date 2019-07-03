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Kimya sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 10 milyar doları aştı

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Akyüz: - "En çok ihracat gerçekleştiren sektörlerden biri olarak üst üste altı aydır ikincilik konumumuzu koruyoruz. Bu umut verici rakamlar da sektör ihracatımızın 20 milyar dolarlık yıl sonu hedefine ulaşacağına işaret ediyor"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
Kimya sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 10 milyar doları aştı

İSTANBUL (AA) - Kimya sektörü, bu yılın ilk altı ayında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83'lük bir büyüme yakaladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sektörü son altı aydır en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.

Kimya sektörü, bu yılın ilk yarısında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83 büyüdü.

Kimya sektöründe, haziran ayı ihracatı ise geçen yılın ayına göre yüzde 8,63 düşüşle 1 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında, Hollanda 110 milyon 663 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer alırken, Malta 71 milyon 850 bin dolarlık ihracatla ikinci ve ABD ise 66 milyon 598 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

- “Yıl sonu ihracat hedeflerimize ulaşacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün haziran ayındaki uzun bayram tatilinden etkilendiğini belirterek, haziran ayı özelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle, tüm sektörlerde olduğu gibi kimya ihracatında da kabul edilebilir bir düşüş olduğunu kaydetti.

Kimya sektörünün ilk altı aydaki performansına bakıldığında ise yüzde 18,83 gibi çarpıcı bir artışla, kimya ihracatının 10 milyar doların üzerine çıktığına dikkati çeken Pelister, şunları kaydetti:

"En çok ihracat gerçekleştiren sektörlerden biri olarak üst üste altı aydır ikincilik konumumuzu koruyoruz. Bu umut verici rakamlar da sektör ihracatımızın 20 milyar dolarlık yıl sonu hedefine ulaşacağına işaret ediyor. 2019 yılının ikinci yarısında da yine aynı azim ve yüksek performansla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemde hem yeni ülkelere açılacağımıza hem de buna paralel şekilde ihracatımızı da artıracağımıza yürekten inanıyoruz. Öte yandan küresel ekonomideki yavaşlama ve komşu ülkelerimizle olan ilişkiler de ülkemizi olduğu gibi biz ihracatçıları da doğrudan etkiliyor. Kimya ihracatçıları olarak bu süreçten en az şekilde etkilenmemiz için yeni pazarlara, farklı ürünlerle ulaşmamız gerekiyor. İKMİB olarak bu çerçevede, tüm ihracatçı firmalarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."

- Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda

Açıklamada verilen bilgilere göre, Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı, haziran ayında 110 milyon 663 bin dolar olurken, bu yılın ilk yarısında Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı ise 417 milyon 758 bin dolara ulaştı.

Haziran ayında Hollanda’yı takip eden diğer ülkeler ise Malta, ABD, Irak, Almanya, Nijerya, İtalya, İspanya, Mısır ve Yunanistan oldu.

Bu yılın ilk yarısında, en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler arasında İspanya, Malta, Almanya, Irak, İtalya, Hollanda, ABD, Mısır, Yunanistan ve İngiltere ilk 10'da sıralandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
  1. İhracat
  2. kimya sektörü

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