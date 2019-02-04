0553 313 94 23

Kimya sanayisinden ocakta 1,5 milyar dolarlık ihracat

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "İhracatımızda iyi bir başlangıç yaptık. Sektörümüz, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 1 milyar 525 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olma hedefimiz doğrultusunda 2019'un ocak ayında da ikinci sırada yer aldık"- "200 milyar dolarlık ülke hedefimizin tutturulması için sektör ihracatımızı yüzde 15 artırarak 20 milyar dolar sınırına ulaşmak için daha çok çalışacağız"

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:52
Kimya sanayisinden ocakta 1,5 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bu yıl ihracatta iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Sektörümüz, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 1 milyar 525 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olma hedefimiz doğrultusunda 2019'un ocak ayında da ikinci sırada yer aldık." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerinden kimya sanayisinin ihracat performansı yükselmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün 2018 yılında başarılı bir grafik çizdiğini ve 17,4 milyar dolar ihracat ile otomotiv ve tekstilden sonra üçüncü sektör olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da kimya sektörü olarak ihracatımızda iyi bir başlangıç yaptık. Sektörümüz, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 1 milyar 525 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olma hedefimiz doğrultusunda 2019'un ocak ayında da ikinci sırada yer aldık.

İKMİB olarak 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız milli katılım fuar organizasyonu, sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti organizasyonları ile ihracatçılarımızı desteklemeye var gücümüzle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 200 milyar dolarlık ülke hedefimizin tutturulması için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle sektör ihracatımızı yüzde 15 artırarak 20 milyar dolar sınırına ulaşmak için daha çok çalışacağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:52
  1. İKMİB
  2. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister
  3. kimya sanayi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benzine 6 kuruş zam
    1. Benzine 6 kuruş zam
    2. Parejo, 2022'ye kadar Valencia'da
    3. Modern binaya taşınsalar da..
    4. Dr. Ercan Varlıbaş yeniden BİYOSAD..
    5. Celal Doğan hangi partiden aday Celal..
    6. Merkel'den Brexit açıklaması
    7. ALS, SMA ve MS hastaları için kuruluyor
    8. GÜNCELLEME - Bebek'te tekne yangını
    9. Merakla beklenen özellik sonunda..
    10. Altının kilogramı 220 bin 500 liraya..
    11. S.Arabistan idama mahkum etti! Türkiye..
    12. İstanbul'da köprüler mavi ve turuncuya..
    13. TBMM Başkanı Yıldırım: "(AK Parti..
    14. Yıldırım, okul arkadaşları ve..
    15. Erzurumspor, Başakşehir maçı..
    16. Fransızlar yazdı: Türkiye ile Batı..
    17. İran yargısından özel ticari..
    18. Yarın (5 şubat) Akdeniz Bölgesi'nde..
    19. Riccardo Fraccari Kızılcahamam'da
    20. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor