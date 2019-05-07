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Kimya profesörü mezun olduğu okullarda yıllar sonra ders verdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğan Prof.

07 Mayıs 2019 Salı 11:19
Kimya profesörü mezun olduğu okullarda yıllar sonra ders verdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde doğan Prof. Dr. Recai İnam mezun olduğu ilkokul ve lisede yıllar sonra ders verdi.


Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünde doğan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai İnam, Perşembe’de bulunan ve 1974 yılında mezun olduğu ilkokula gelip okuduğu sıralara tekrar oturup, çocuklarla muhabbet etme şansı buldu. Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Bir Zamanlar Ben de’ adlı proje için bu sene Prof. Dr. Recai İnam’a teklifte bulunuldu.


Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu projenin amacını anlatarak, “Çaycuma’nın değerleri, mezun oldukları köy ve mahalle okullarıyla bağlantıları kopmuş durumdadır. Onlara tekrar okullarıyla buluşturma fırsatı vererek bu proje ile mezun oldukları okul ile bağlarını kuvvetlendirmek ve o okulun şimdiki öğrencilerine de örnek alacakları değerlerle buluşturmak” dedi.


Prof. Dr. Recai İnam’a Nihat Kantarcı Lisesinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Şehit Salim Uçar İlkokulunda ise Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam eşlik etti.


Böyle güzel bir projede mezun olduğu okulları ziyaret edip seminer vereceğini öğrenen İnam, çok sevindiğini belirterek duygularını şöyle dile getirdi:


“Yıllar sonra mezun olduğum okullara gelip çocuklarla muhabbet ettim. Okuduğum sıralara tekrar oturup eski anılarım canlandı. Önce mezun olduğum liseye yani şuan ki adıyla Nihat Kantarcı Lisesi’ne şimdi Perşembe Şehit Salim Uçar İlkokulu’na ve buradan da TSO Fen Lisesi’ne geçeceğim. Öğretmenim, ailemin ve benim bilgimiz dışında birkaç arkadaşımla bizi Zonguldak’a sınava getirdi. Ardından Haydarpaşa Lisesini kazandım. 5 yıl İstanbul’da okuyup Çaycuma’daki lise okuluna geldim. Aradan o kadar yıllar geçtiği halde mezun olduğum okullara gelip kendi branşımı anlatmam benim için anlatılmaz bir duygu oldu. Öğrencilerimizle kimya deneyleri yaptık. Temel bilimlerin mutlaka uygulamalı öğrenilmesi gerektiğini söyledim."


Prof. Dr. Recai İnam, "Minik öğrencilerime de söyledim, “Bir zamanlar bende sizin gibi bu sıralarda oturuyordum. Sizlerden hiçbir farkım yoktu. Bir idealist öğretmen bizleri keşfedip bir sınava götürdü ve Haydarpaşa gibi donanımlı liseyi kazanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun oldum. Şu anda da profesör olarak hizmet veriyorum. Bu zamana kadar birçok kitabımızı, makalelerimi yayınlattım. Ve en önemlisi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunlar hep kazanım diye düşünüyorum. Öğretimüyesinin odasına kapalı kalmayıp, doğduğu büyüdüğü yerleri gezip, onlara bir ilham kaynağı olması bence son derece önemli. Olması gereken bir şey. Çünkü ünlü filozofun dediği gibi‘Bakarsam görürüm, duyarsam anlarım, yaparsam uygularım’. Ben emeği geçen herkese, bana bu duyguları yaşattığı için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:19
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