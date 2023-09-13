Kimya bölümünde solvent parladı: TÜBİTAK Yerleşkesi'nde yangın
TÜBİTAK’ın tesislerinin bulunduğu Gebze Yerleşkesi'nin Kimya bölümünde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Yerleşkesi'nin Kimya bölümünde solvent parlaması nedeniyle çıkan yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
Barış Mahallesi'nde, TÜBİTAK’ın tesislerinin bulunduğu Gebze Yerleşkesi'nin Kimya bölümünde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu alanda, solvent parlaması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın tedirginliğe neden olurken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
İlçedeki yetkililer tesislerde incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.