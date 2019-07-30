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Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde üretilen alkolü tüketmenin sonu ölüm”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof.

30 Temmuz 2019 Salı 14:53
Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde üretilen alkolü tüketmenin sonu ölüm”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, son günlerde artış gösteren merdiven altı alkol üretiminin tehlikelerine yönelik uyarılarda bulundu.


Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, evde yapılan üretimlerde uygun koşulların sağlanmasının mümkün olmayacağını belirterek, "Üniversitemizde gıda ve gıdadan oluşturulan ürünler, bitkilerden oluşturulan bazı etken maddeler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Son zamanlarda ülkemizde, özellikle merdiven altı ya da evde amatörce fermantasyon yoluyla alkol üretildiğini duymaktayız. Bunlardan kaynaklı olarak ciddi düzeyde toplumun sağlığının tehdit edildiğine dair olumsuz haberler almaktayız. Özellikle şunu belirtmek isterim. Alkol üretimi elbette şeker kaynağından veya karbonhidrat kaynağından, meyve ve hububat, benzeri tohumlardan fermantasyon yoluyla elde edilmektedir. Fermantasyonda sadece şeker kaynağı değil, aynı zamanda fermantasyon koşullarının da doğru olarak verilmesi, ortamda kullanılan mikroorganizmaların seçimi, ortamın nem ve sıcaklık miktarı ve kullanılan diğer materyaller ile hiç kontaminasyon olmaması gerekir. Bu koşulların oluşması evde mümkün değildir. Kullanılan malzemeler dahil birçok şeyden emin olmak zorundayız. Fermantasyonda kullanılan şeker içeren meyveler ya da diğer bitkisel ürünlerde alkol elde edilmesi elbette mümkündür fakat bu alkollerin hangi tip alkol olduğu, etil alkol ya da metil alkol olup olmadığından emin olamayız” dedi.



“Damıtma yeterli bir yöntem değil”


Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, “Şeker ya da karbonhidrat kaynağında eğer odunsu bir gövde söz konusu ise burada metil alkolün olması kaçınılmaz. Bütün alkol üretimlerinde elbette metil alkol riski vardır. Fakat biz bu riski fermantasyon koşullarını doğru yaptığımız koşullarda etil alkol lehine dönüştürebiliriz. Ancak merdiven altı veya kontrolsüz bir şekilde evlerde yapılan üretimlerde metil alkolün ne düzeyde oluştuğunu bilemeyiz. Buradan elde edilen alkol karışımı her ne kadar damıtılsa da iki alkol arasındaki etkiden kaynaklı bu damıtma yeterli bir yöntem değildir. Alkolün ciddi düzeyde endüstriyel anlamda tesislerde üretilmesi gerekir” diye konuştu.



“Lifli ürünler metil alkol riskini arttırıyor”


Özellikle lifli ürünlerle yapılan alkol üretiminde metil alkol çıkma oranının fazla olduğunu belirten Duru, “Lifli ürünlerde metil alkolün olmama şansı çok azdır. İşte bu durum halkımızın sağlığını tehdit etmektedir. Özellikle damıtma yolu ile iki alkolü ayırt ettiğini düşünenler yanılıyorlar. Ben internet ortamında bazı videoları üzülerek izledim. Damıtma yolu ile metil alkolün tamamen ayrıldığının düşünülmesi çok risklidir. Bu üretimlerden üretilen maddeler metil alkol içermektedir. Metil alkol ise zehirlidir” diye konuştu.



“Ölümle sonuçlanan bir durum”


Prof. Dr. Duru, "Ortamda ne kadar metil alkol olduğunu bilmediğimizden dolayı bu alkol karışımını kullanan birey, önce bulantı, kusma veya diğer alkollerin yaptığı bazı etkilerle karşı karşıya kalır. Bunun metil alkolden olduğunu anlayamaz. Bu durumdan sonra eğer dozu arttırırsa ilk karşılaşılan sorun görme yetisinin kaybedilmesi, bir sonraki aşamada ise maalesef karaciğerin ciddi tahribatıdır. Bu da ölümle sonuçlanan bir durumdur” dedi.



“İnternetteki videolar yasaklansın”


Duru konuşmasının sonunda, internet ortamındaki videoların yasaklanması gerektiğini belirterek, “Biz özellikle şunun altını çizmek istiyoruz. Ülkemizde alkolü biz doğal olarak elde ediyoruz yaklaşımı ile şuursuzca, alkol üretilen ortamda fermantasyon koşullarının tam karşılanmadığı, ciddi risk taşıyan bir üretim ortamında elde edilen alkol karışımları kesinlikle tüketilmemesi gerekir. Önce bunu üretenin kendi sağlığı, sonra içilmesi için takdim ettiği diğer insanların sağlığı da risk altındadır. Bu konuda ben bir kimyager olarak insanların bu yanlıştan bir an önce dönmelerini istiyorum. İnternetteki videolara güvenilmemesini, yetkililerin bu videoları engellemesini talep ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:53
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